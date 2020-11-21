Чернышенко аттестовал лучшие проекты цифровой трансформации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел аттестацию проектов цифровой трансформации федеральных ведомств, подготовленных по итогам обучения на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ [РАНХиГС] по программе "Руководитель цифровой трансформации". Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Во время презентации были представлены проекты, которые, по мнению Чернышенко, необходимо реализовать.

"Сегодня мы убедились, что многие проекты нужно продвигать дальше, до логического конца. Министрам и руководителям ведомств необходимо подключиться и дать конкретные поручения по реализации лучших практик. Это касается подготовки нормативной базы, учета проектов в текущих ведомственных программах, а также синхронизации с коллегами из других структур, если проект предполагает межотраслевое взаимодействие. От идеи на этом этапе нужно переходить к делу", - отметил вице-премьер.

Президент РФ поручил определить руководителей цифровой трансформации в каждом субъекте страны до 1 декабря 2020 года.