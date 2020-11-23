Стартапы на Дальнем Востоке смогут стать поставщиками РЖД

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) и Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) при поддержке компании YellowRockets запускают программу по поиску и внедрению инновационных проектов и стартапов в инфраструктуру железных дорог. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-служба фонда.

"На Дальнем Востоке стартует программа "Стартап-депо", которая включает презентационные сессии, образовательные мероприятия, консалтинг, хакатон и пилотирование проектов, которые пройдут в ноябре и декабре 2020 года во всех крупных городах Дальневосточной железной дороги. Лучшие проекты смогут протестировать свои разработки на инфраструктуре ДВЖД и в перспективе, после успешного пилота стать поставщиком ОАО РЖД", - говорится в сообщении.

Программа стартует с представления по регионам присутствия ДВЖД. Экспертные сессии с ведущими специалистами железной дороги пройдут в Хабаровске, Якутске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. Начнут программу с Южно-Сахалинска, уточнили ТАСС в ДВЖД. "Предварительно, в мероприятии в Южно-Сахалинске примут участие 40 команд. Сама цель этих мероприятий - проверить инновационную среду регионов, привлечь молодых ученых и технологических предпринимателей, крупные компании для решения актуальных задач железной дороги", - сказали в компании.

Стартапы получат бесплатные консультации по упаковке и быстрому запуску своих разработок на инфраструктуре железных дорог. Эксперты РЖД и венчурной компании YellowRockets при участии Дальневосточного фонда высоких технологий помогут авторам проектов посчитать экономический эффект от внедрения, выстроить общение с ключевыми лицами, принимающими решение, и ответят на все вопросы по сотрудничеству. Во Владивостоке и Хабаровске пройдут хакатоны для IT-специалистов и стратегические сессии с участием инжиниринговых инновационных компаний, сотрудников ключевых вузов региона, представителей внешней инновационной среды", - говорится в сообщении.

Программа проходит при поддержке ДФВТ, который создан в августе 2018 года с целью развития на Дальнем Востоке высокотехнологичного бизнеса. Объем фонда - 5 млрд рублей. Инвесторами Фонда являются Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ), РОСНАНО и РВК.