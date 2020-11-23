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Путин утвердил расширение патентной системы налогообложения для ИП

Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении для индивидуальных предпринимателей (ИП) возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН). Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Законом предусмотрена унификация формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПНС, и кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, расширяется также за счет включения в него тех видов, по которым сейчас применяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Закон предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД, что позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН, отмечал ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания - с 50 до 150 квадратных метров (по аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для налогоплательщиков ЕНВД).

При этом субъектам РФ предоставляются права на снижение размера таких ограничений. Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. При этом для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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