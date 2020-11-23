Два региона РФ полностью перешли на проектное финансирование жилья

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Курганская область и Республика Калмыкия полностью перешли на проектное финансирование строительства жилья и механизм счетов эскроу. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"У нас есть два региона, которые уже на 100% перешли, это Курган и Калмыкия. Очень высокая степень - более 88% - у Челябинской [области], Удмуртской Республики - 87%, Ханты-Мансийского [автономного округа] - 84%, Амурской [области] - 83%, Чувашии, Мордовии - 80%, Пензенской [области] - 79% и Республики Марий Эл - 79%", - сказал Стасишин на парламентских слушаниях "Функционирование института проектного финансирования деятельности застройщиков в регионах: проблемы и пути их решения".

По данным Минстроя, на 20 ноября в целом по России 55,5% строящегося жилья возводится по новым правилам с использованием счетов эскроу, то есть более 3,1 тыс. из почти 5,7 тыс. проектов. Стасишин отметил, что большинство застройщиков, у которых была возможность достроить объекты с прямым привлечением средств дольщиков, все равно перешли на использование механизма счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.