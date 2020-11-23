Первая освобожденная от уплаты гарантийного взноса яхта прибыла в город Санья

САНЬЯ /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Первое прогулочное судно, освобожденное в соответствии с политикой свободного торгового порта китайской провинции Хайнань от уплаты гарантийного взноса, прибыло в город-курорт Санья. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Зарегистрированное в Малайзии судно с двумя резидентами Гонконга на борту пришвартовалось к причалу яхтенного клуба "Хунчжоу" в Санья. Длина яхты составляет почти 14 м, масса - 5,8 тонны, ее стоимость оценивается примерно в 2,14 млн юаней (около $320 тыс.).

"После реализации политики, освобождающей от уплаты гарантийного яхтенного взноса, больше не нужно обращаться в банк или к поручителю для прохождения обременительных гарантийных процедур, это помогло нам сэкономить много сил и одновременно снизило финансовую нагрузку на предприятие в несколько миллионов юаней", - отметил представитель компании, которая предоставила агентские услуги прибывшему на Хайнань судну.

Девятого июля текущего года Главное таможенное управление КНР распорядилось освободить владельцев яхт, намеревающихся посетить Хайнань, и их агентов от предоставления таможенному ведомству гарантийных взносов. Ранее их объем в зависимости от размера и класса яхты варьировался от 1 млн до 100 млн юаней (от $145 тыс. до $14,5 млн). Эта мера направлена на повышение привлекательности Хайнаня для любителей круизного отдыха.

Власти КНР планируют превратить Хайнань в центр яхтенного туризма и международную базу торговли круизными судами. В данный момент Санья рассматривает возможность предоставления ипотечных услуг для развития торговли яхтами.

Яхтенная отрасль Хайнаня активно развивается, несмотря на непростые экономические условия, вызванные пандемией коронавируса, она уже в первом полугодии восстановилась до прошлогоднего уровня: с января по июнь включительно прогулочные суда, обеспечившие перевозку порядка 347 тыс. человек, покидали местные порты примерно 52 тыс. раз.