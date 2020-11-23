Две заявки от Мурманских компаний одобрены на получение статуса резидента АЗРФ

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) получат еще две компании от Мурманской области. Заявки на получения статуса одобрены комиссией Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Мурманской области.

"Сегодня, 23 ноября, на заседании комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики были рассмотрены и одобрены две заявки от компаний из Мурманской области на получение статуса резидента Арктической зоны России. Это ООО "Антей Север" и ООО "Энергоконсультант", - сказано в сообщении.

В региональном правительстве уточнили, что инвеспроект компании "Антей Север" предполагает строительство пяти новых краболовных судов и добычу краба в Северном рыбохозяйственном бассейне. Компания станет восьмым по счету резидентом и планирует создать 140 новых рабочих мест, заявленный объем инвестиций составляет порядка 10,7 млрд рублей.

Компания "Энергоконсультант" намерена сформировать рекреационное пространство с доминированием спортивного и активного видов отдыха, создать клуб, который объединит владельцев яхт и катеров в Мурманске, заняться популяризацией парусного и водомоторного видов спорта.

"Этот проект можно назвать интересным с точки зрения развития досуга на Кольском полуострове, также комплекс даст возможность функционировать яхтенному порту круглый год, будет способствовать развитию различных видов бизнеса. Объем инвестиций по проекту составляет порядка 10 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой.

Отмечается, что соглашения об осуществлении деятельности будут направлены инвесторам в течение десяти дней, после их подписания компании официально получат статус резидентов АЗРФ.

О потенциальных резидентах АЗРФ

В конце октября сообщалось, что в личном кабинете инвестора Арктической зоны на портале Arctic Russia зарегистрировано более 150 потенциальных инвесторов, представляющих Мурманскую и Архангельскую области, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Республику Карелия, Чукотский автономный округ, Республику Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республику Саха (Якутия). При этом на получение статуса резидента АЗРФ уже поступило 19 заявок, объем инвестиций по ним составляет 80,9 млрд рублей, проектами предусмотрено создание 3 136 рабочих мест.