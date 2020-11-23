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Власти разрешили иностранцам полностью владеть компаниями на территории ОАЭ

Также отметили положение, по которому любая иностранная фирма, желавшая открыть свое представительство в ОАЭ, должна была в обязательном порядке нанимать агента, имеющего местное гражданство

ТАСС, 23 ноября. Власти дали разрешение иностранным бизнесменам на создание и полное владение компаниями на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в указе президента Халифы бен Заида Аль Нахайяна, которое в понедельник процитировало Информационное агентство ОАЭ.

Согласно утвержденным Аль Нахайяном поправкам в законодательство, "иностранным предпринимателям и инвесторам предоставляется право создавать и полностью владеть компаниями без необходимости иметь определенное гражданство". Президент также отменил положение, по которому любая иностранная фирма, желавшая открыть свое представительство в ОАЭ, должна была в обязательном порядке нанимать агента, имеющего местное гражданство.

Кроме того, принятые поправки предусматривают некоторые изменения положений и правил для компаний с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, работающих в ОАЭ, а также отмену закона о прямых иностранных инвестициях. Все эти решения, как отмечается в президентском указе, направлены на совершенствование законодательной базы и создание благоприятной среды для развития бизнеса в различных секторах экономики страны.

Теги
ОАЭНахайян, Халифа бен Заид, Аль, шейх
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