Эксперт: РАН сыграет важную роль в сотрудничестве с Росатомом по созданию новых материалов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Научные центры и институты Российской академии наук (РАН) будут играть важнейшую роль в рамках сотрудничества с Росатомом по созданию новых материалов и развитию аддитивных технологий, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора АО "Наука и инновации" (научный дивизион Росатома) Алексей Дуб.

"Интерес Российской академии наук к взаимодействию с Росатомом по созданию новых материалов очень большой. Внимание РАН к этой теме очень значимо на всех этапах, и роль специализированного совета Академии наук и координационного совета РАН недооценить невозможно. В качестве исполнителей по ряду направлений выступят академические научные институты, кроме того, есть и большой объем фундаментальных перспективных исследований, которыми также займутся институты РАН, имею в виду Институт проблем химической физики РАН, Институт высокомолекулярных соединений РАН, Институт катализа Сибирского отделения РАН и другие. В целом можно сказать, что научные центры и институты РАН будут играть важнейшую роль в рамках сотрудничества с Росатомом по новым материалам, в том числе с использованием высокопроизводительного компьютерного моделирования", - сказал он.

Российская академия наук является государственной академией наук, организацией науки, осуществляющей научное руководство научными исследованиями в России и проводящей научные исследования. Создана в форме федерального государственного бюджетного учреждения.

Росатом - ведущая мировая компания в ядерной энергетике.