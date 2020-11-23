Беглов заявил о восстановлении рынка труда в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Рынок труда в Санкт-Петербурге постепенно восстанавливается после сокращений, связанных с пандемией коронавируса, сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов во время еженедельного радиообращения на "Радио России". По его словам, это происходит за счет вакансий в медицине, строительстве и торговле.

"Пандемия привела к сокращению количества рабочих мест. Но сегодня уже наблюдается восстановление рынка труда. Число безработных снижается. А количество вакансий - растет. Особенно нужны люди в сферах здравоохранения, строительства, производства и торговли", - сказал губернатор.

При этом Беглов отметил, что важной темой остается поддержка работников, которые находятся под угрозой увольнения.

"Каждое массовое сокращение - это большая проблема и большие потери, прежде всего для отдельных людей, их семей. Мы должны поддержать наши предприятия и их работников в очень непростое время. Решением вопроса может стать временное трудоустройство или общественные работы. Город предоставит субсидии предприятиям, которые организуют временное трудоустройство для работников, находящихся под угрозой увольнения. Такую же поддержку получат и работодатели, которые ввели режим неполного рабочего времени или приостановили работу", - пообещал он.

По данным ранее опубликованным Центром занятости населения Петербурга, в октябре почти 107 тысяч человек в городе состояли на учете в качестве безработных. Для трех тысяч горожан, потерявших работу из-за пандемии, организовано обучение по 48 профессиям. Обучение по наиболее востребованным направлениям, среди которых компьютерные технологии, графический дизайн, инженерный дизайн, сварочные технологии, организовано в 27 городских центрах образования. Помощь в переподготовке смогут получить не только безработные, - программа открыта также для сотрудников, попадающих под сокращение, и недавних выпускников вузов и колледжей, чья специальность оказалась невостребованной.