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В Башкирии планируют повысить cреднемесячную начисленную зарплату в 1,5 раза к 2026 году

В январе 2018 года зарплата в республике составила 30,2 тыс. рублей

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии к 2026 году должна увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом, уровень бедности при этом должен снизиться вдвое. Такие цели указаны в госпрограмме по регулированию рынка труда и поддержки занятости населения республики, которая была продлена на 6 лет, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"К 2026 году ожидается достичь уровня безработицы не выше 4,55%, увеличить реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с 2019 годом c 100,3% до 102,5%, снизить вдвое - с 12,1% до 6,1% - по сравнению с 2019 годом уровень бедности. Также предполагается повышение cреднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в целом по республике в 2024 году по сравнению с 2018 годом в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Объем финансирования государственной программы в 2021-2026 годах составит 7,5 млрд рублей, из которых 3,5 млрд поступит из федерального бюджета и 1 млрд - из внебюджетных источников. В программе предусмотрены меры регулирования рынка труда, поддержки занятости молодежи, содействия добровольному переселению в республику соотечественников и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, отметили в пресс-службе.

По данным Башкортостанстата, в январе 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 30,2 тыс. рублей. Под данным понятием подразумевается начисленная сумма до удержания налога на доходы физлица.

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