Новым гендиректором Международной ассоциации воздушного транспорта может стать Уилли Уолш

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пост нового генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 1 апреля 2021 года может занять бывший глава международного авиационного холдинга International Airlines Group (IAG), в состав которого входят авиакомпании British Airways и Iberia, Уилли Уолш. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в понедельник на ее сайте.

По его данным, на этой должности Уолш сменит действующего главу ассоциации Александра де Жуниака, который, как ожидается, покинет пост с 31 марта 2021 года. Де Жуниак объявил о своем намерении уйти из IATA еще несколько месяцев назад, что позволило провести поиск кандидатов и осуществить плавную смену руководства. Таким образом, основным претендентом на должность гендиректора ассоциации, которого будет рекомендовать Совет управляющих IATA на 76-м ежегодном Общем собрании IATA (AGM) 24 ноября 2020 года, является Уилли Уолш.

"Я нелегко пришел к этому решению. Для меня было честью служить мировой авиатранспортной отрасли <...> в качестве главы IATA. За последние годы IATA стратегически повысила свою значимость в качестве голоса мировой авиационной отрасли. Это проявилось в кризисе, вызванном COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - отметил де Жуниак.

В свою очередь председатель Совета управляющих IATA и глава крупнейшей европейской авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор поблагодарил де Жуниака за многолетний и добросовестный труд, выразив надежду, что Уолш станет его достойной заменой и справится со всеми поставленными перед ассоциацией задачами на новом посту.

Де Жуниак, как указывается в пресс-релизе, присоединился к IATA в сентябре 2016 года. Ранее он занимал должность председателя и генерального директора франко-нидерландского альянса авиаперевозчиков Air France - KLM.