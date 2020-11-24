Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник выросли. Как отметила газета The Wall Street Journal, "многообещающие результаты, указывающие на эффективность вакцины от коронавируса, укрепили надежды участников рынка на то, что в 2021 году в экономике наступит период роста".

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 327,79 пункта (+1,12%) и остановился на уровне 29 591,27. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 20,05 пункта (+0,56%), до отметки 3 577,59. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 25,66 пункта (+0,22%), до уровня 11 880,63.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 1,06%, до $42,87 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 2,07%, до $1 833,70 за тройскую унцию.

На настроения инвесторов повлияли также данные о росте деловой активности в промышленном производстве и сфере услуг, отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии. В то же время, добавила газета, "некоторые аналитики испытывают опасения по поводу того, что распространение коронавируса сильно скажется на состоянии экономики в ближайшие месяцы, в особенности в связи с тем, что принятые еще весной меры по стимулированию экономики уже более не будут давать желаемого эффекта".

"В США и странах Европы число инфицированных растет, что вызывает тревогу, - привела газета мнение руководителя департамента глобальной стратегии банка Barings Кристофера Смарта. - Складывается впечатление, что санитарные ограничения, которые вводятся для борьбы с пандемией, окажутся еще более жесткими, чем считалось еще месяц назад".