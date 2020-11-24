На Камчатке в 2021 году завершат три крупных объекта транспортной инфраструктуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки планируют в 2021 году завершить строительство трех крупных транспортных объектов региона. Это стало возможным благодаря дополнительным средствам, заложенным в бюджет региона на 2021 год, сообщил журналистам во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Еще один наш приоритет, который мы дополнительно проработали - развитие транспортной системы полуострова. В 2021 году мы завершим асфальтирование дороги "Петропавловск-Камчатский - Мильково", будут завершены работы по расширению федеральной трассы, которая соединяет столицу региона и Елизово. И также мы планируем завершить работы на участке трассы в Усть-Большерецк. Также в бюджет заложены средства на сохранение в следующем году объема ремонтных работ межквартальных проездов в Петропавловске-Камчатском", - сказал Солодов.

Автомобильная дорога Петропавловск-Камчатский - Мильково, строительство которой ведется уже более четырех лет, является основной транспортной магистралью для южной части полуострова. Она связывает столицу субъекта, Елизовский и Мильковский районы. По трассе проходит основной поток грузов из порта Петропавловск и предприятий центра субъекта во все населенные пункты южной и центральной частей края. В 2020 году из федерального бюджета Камчатке досрочно выделили более 1 млрд рублей на завершение реконструкции автодороги.