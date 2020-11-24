"Лукойл" считает необходимым создать в РФ систему торговли квотами на углеродные выбросы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун считает необходимым создать систему торговли квотами на углеродные выбросы в России до 2025 года. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

Федун считает, что, исходя из экономической политики Европы, России следует внести изменения в законодательство и создать специальные экосистемы, которые позволяют собирать естественным образом и утилизировать СО2. Он пояснил, что в связи с возможным введением в ЕС трансграничного углеродного регулирования (TCR), в России нужно создать ETS (Emission Trading System), которая будет действовать на добровольной основе. "Ее принцип состоит в том, что если российская компания осуществляет проекты по утилизации и сокращению выбросов СО2, то она может предложить кому-то из экспортеров выкупить эти объемы для последующего зачета в рамках TCR стран-импортеров", - сказал Федун.

"Будет неправильно, если мы не сделаем ее (ETS - прим. ТАСС) до 2025 года, когда европейские антиуглеродные нормы уже могут коснуться российских экспортеров. К этому времени система должна быть не просто создана, а сертифицирована и признана Западом. Также нужно учитывать, что другие страны, в том числе Китай и Саудовская Аравия, уже разрабатывают подобные системы. Надо встраиваться в общий тренд, но делать именно независимую систему", - сообщил изданию вице-президент "Лукойла".

Цену на такую систему будет формировать рынок, используя современные механизмы, уточнил Федун. Он также добавил, что для ее разработки создан комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Карбоновые хабы и торговля воздухом

"Мы (в комитете РСПП - прим. ТАСС) уже рассматриваем некоторые варианты. Например, изучаем инициативы ряда мировых компаний по созданию так называемых карбоновых хабов", - пояснил Федун, уточнив, что карбоновый хаб представляет собой экосистему по снижению выбросов углекислого газа. Такая система включает в себя меры по повышению энергоэффективности, созданию мощностей возобновляемых источников энергии. Кроме того, могут быть созданы карбоновые фермы.

Федун добавил, что создание и развитие карбоновых хабов и ферм даст возможность сохранить средства в стране и одновременно позволит утилизировать значительные объемы производимого экспортерами парникового газа. "Если Россия это сделает, то сможет даже в будущем оказывать помощь другим странам. Кто-то торгует своей валютой, а Россия может торговать воздухом, очищенным от CO2, но для этого нужны совместные усилия бизнеса и государства, нужны политическая воля и инициативы", - сказал Федун.

По словам вице-президента "Лукойла", цена строительства установки по улавливанию углекислого газа в РФ будет стоить примерно $100-150 млн, при условии, что промышленно утилизироваться будет 300 тыс. тонн газа в год. Однако в будущем цена на мощности утилизации будет уменьшаться. Для рентабельности тонна углекислого газа должна стоить примерно €50 в Европе и €5-10 в России.

О концепции Еврокомиссии

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе. Одна из мер в рамках "Зеленой сделки" - введение углеродного сбора на импорт товаров с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов. По оценке аналитиков, Россия станет одной из наиболее пострадавших от введения налога стран, так как она находится на втором месте после Китая по объему углеродоемкого экспорта в Евросоюз.

В сентябре текущего года предложение о сокращении выбросов озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕК намерена инвестировать до 30% своей программы восстановления экономики (Next Generation EU) объемом в €750 млрд, рассчитанной до 2027 года, в проекты "зеленой энергетики". Фон дер Ляйен сообщила также, что следующим летом ЕС пересмотрит законодательство по климату, чтобы адаптировать его к цели сокращения углеродных выбросов до 55% к 2030 году.