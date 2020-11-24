"ТК ЕвразХолдинг" и АО "Рузхиммаш" в суде решат спор при исполнении договора поставки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ООО "Торговая компания "Евразхолдинг" (актив группы Evraz - основного акционера "Распадской") и АО "Рузхиммаш" в суде намерены урегулировать разногласия, возникшие при исполнении договора поставки. АО "Рузхиммаш" обратился в Арбитражный суд Мордовии, сообщили ТАСС в пресс-службе группы RM Rail.

Ранее ТАСС сообщал, что ООО "Торговая компания "Евразхолдинг" подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Рузхиммаш" группы RM Rail на 1,4 млрд рублей. Такая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

"В настоящее время между ООО "ТК ЕвразХолдинг" и АО "Рузхиммаш" имеются неурегулированные взаимные разногласия при исполнении договора поставки. Указанные разногласия были переданы сторонами на разрешения суда: АО "Рузхиммаш" обратился в Арбитражный суд Республики Мордовия, ООО "ТК "ЕвразХолдинг" - в Арбитражный суд г. Москвы, по итогам рассмотрения которых взаимные разногласия будут урегулированы в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе RM Rail

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2019 г. компания произвела 13,8 млн т стали. Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (28,68%), Александр Абрамов (19,35%) и Александр Фролов (9,66%)

Рузаевский завод химического машиностроения входит в состав компании RM Rail, одного из ведущих производителей грузового состава. Также "Рузхиммаш" производит оборудование для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслей.