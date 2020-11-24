МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Рост производства в сфере обрабатывающей промышленности за 10 месяцев составил 2,2% в Москве, производство машин и оборудования выросло в 4,6 раза с начала года. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"С начала 2020 года высокий рост в Москве показали отрасли производства машин и оборудования (в 4,6 раза) и химических веществ (в 2,4 раза). В целом, рост производства в сфере обрабатывающей промышленности за 10 месяцев составил 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, в сфере производства машин и оборудования значительный рост зафиксирован в выпуске лифтов и их комплектующих. За 10 месяцев столичные предприятия произвели 13,4 тыс. лифтов - это на 17,1% выше, чем за тот же период прошлого года. В химической отрасли увеличилось производство антисептиков, парфюмерных и косметических средств. Существенные темпы роста сохраняются в отраслях, которые связаны с товарами первой необходимости.

За счет мясных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и чая на 55,6% увеличилось производство пищевых продуктов. На фоне повышенного спроса на 28% выросло производство лекарственных средств. Кроме того, с января по октябрь в 3,7 раза увеличилось производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, а оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей - в 6,4 раза.

"Значимая роль в обеспечении устойчивых темпов роста обрабатывающей промышленности отведена проводимой в городе политике стимулирования инвестиционной активности и сохранению ранее принятых инвестиционных программ. Многие столичные компании, которым присвоены статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента, пользуются пакетом налоговых льгот. На сегодняшний день поддержку от города получают 58 промкомплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Так, статус резидента технопарка дает возможность пользоваться различными мерами поддержки, что позволяет компаниям, например, снизить налоговую нагрузку до 25%. Якорные резиденты могут рассчитывать на снижение региональной части ставки налога на прибыль до 12,5%. Управляющим компаниям технопарков предоставляют субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, взятому на создание или развитие имущественного комплекса.