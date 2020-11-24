Российские водители почти вдвое снизили расходы на подготовку машин к зиме

МОСКВА, 24 ноября./ТАСС/. Российские водители в 2020 году сократили почти в два раза по сравнению с прошлым годом расходы на подготовку автомобилей к зимнему сезону. Об этом говорится в исследовании компании "Платформа ОФД" и сервиса "СберАвто" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Потребительский спрос этой осенью (за период с 1 сентября по 22 ноября 2020 года) снизился практически во всех категориях товаров и услуг для подготовки автомобиля к зимнему сезону. Рост объема продаж в данном сегменте стал заметен лишь с погодными изменениями на второй и третьей неделе ноября", - отмечается в исследовании.

Согласно документу, сильнее всего сократились расходы на услуги автосервисов. Количество обращений упало на 48%, а средний чек - на 24%, до 4520 рублей за одно посещение.

Продажи незамерзающей жидкости осенью снизились на 16%, в ноябре - на 11%. Средний чек затрат составил 172 рубля, что на 3% ниже, чем в прошлом году.

Услугами автомоек также стали пользоваться реже, при этом стоимость услуги возросла. Так, количество обращений снизилось на 11%, а средний чек вырос на 3%, до 460 рублей.

Небольшой рост показала категория автомобильных шин - их продажи по сравнению с осенью прошлого года увеличились на 2%. Средний чек возрос на 5%, достигнув 14210 рублей. Задумываться о смене резины россияне стали позже, чем в прошлом году: основной рост продаж пришелся на вторую и третью неделю ноября. По сравнению с ноябрем 2019 года продажи увеличились на 19%.

Комментарии экспертов

"На снижение официальных объемов продаж сезонных автотоваров и услуг автосервисов повлияло ожидаемое уменьшение спроса со стороны автолюбителей в связи с домашним ковид-дистанцированием и преимущественно "сухая" погода с сентября по первую половину ноября в центральных регионах", - прокомментировали результаты эксперты службы аналитики "Платформы ОФД".

"Подобная ситуация связана также с общим падением покупательской способности россиян и нестабильной ситуацией на рынке, что заставляет жителей экономить на ряде услуг. Увеличение среднего чека на автомобильные шины вызвано и ростом курса валют. При этом сохраняется ажиотажный спрос на покупку самих автомобилей - как новых, так и с пробегом, что является закономерным явлением на авторынке в период колебаний курса валют. Потребители стремятся вложить имеющиеся средства в крупные покупки и таким образом сохранить их", - отметили эксперты "СберАвто".