"Россети" начали реконструкцию двух линий электропередачи на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. "Россети ФСК ЕЭС" приступили к модернизации двух линий электропередачи 330 кВ в Ставропольском крае. Ожидается, что после выполнения работ к 2022 году повысится надежность электроснабжения 300 тыс. человек и ряда крупных региональных компаний, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга.

"Россети ФСК ЕЭС" приступила к реконструкции двух магистральных линий электропередачи в Ставропольском крае 330 кВ "Буденновск - Прохладная-2" и "Ставрополь - Благодарная". На ЛЭП установят новые железобетонные опоры. Работы повысят надежность электроснабжения потребителей в северных районах Ставропольского края, где проживает 300 тыс. человек, и транзита электроэнергии от Ростовской АЭС в Кабардино-Балкарскую Республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ЛЭП "Буденновск - Прохладная-2" установят 12 опор, на "Ставрополь - Благодарная" - 13. Новые железобетонные опоры обладают повышенной механической прочностью, адаптированы к климатическим условиям. Срок их службы составляет более 40 лет. Все работы планируется завершить к 2022 году.

"Протяженность линии электропередачи 330 кВ "Буденновск - Прохладная 2" составляет 160 км. Она обеспечивает электроснабжение крупных региональных промышленных потребителей, в том числе предприятие "Ставролен" и Буденновский машиностроительный завод", - сказано в пресс-релизе.

По данным компании, протяженность ЛЭП 330 кВ "Ставрополь - Благодарная" - 105,7 км. От ее стабильной работы зависит также электроснабжение ряда промышленных объектов "Ставропольской металлургической компании", мясокомбината "Благодарненский" и "Благодарненского элеватора".