Минэнерго: источники финансирования для газификации регионов требуют обсуждения с кабмином

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ готово рассмотреть различные варианты финансирования программы по наращиванию темпов газификации в российских регионах, но отмечает, что этот вопрос требует согласования с правительством. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"Концептуальный вопрос, требующий решения, - это формирование источников финансирования наращиваемых объемов газификации субъектов Российской Федерации. Минэнерго России рассмотрит различные варианты по источникам финансирования региональных программ газификации, требуется обсуждение их на площадке правительства Российской Федерации" - сказал он.

Ранее в статье вице-премьера РФ Александра Новака, вышедшей в начале ноября в журнале "Энергетическая политика", сообщалось, что реализация программ газификации в России оценивается в почти 2 трлн рублей и потребует дополнительных источников финансирования, помимо инвестпрограммы "Газпрома".

В начале июня президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году". Согласно поручениям, необходимо довести показатель газификации до 83%. Предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

Шульгинов напомнил, что Минэнерго в конце октября внесло в правительство дорожную карту по ускорению газификации в стране, состоялось уже два согласительных совещания по этому вопросу с заинтересованными сторонами. 26 ноября в правительстве под руководством Новака пройдет совещание по концепции газификации субъектов Российской Федерации, добавил министр.