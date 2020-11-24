Трутнев: создание прозрачной системы поддержки инвестиций в СКФО займет еще три месяца

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Создание прозрачной и эффективной системы поддержки инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) займет еще около двух-трех месяцев. Об этом во вторник сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, который также курирует вопросы развития Северного Кавказа.

"Совершенно другую надо создавать систему поддержки инвестиций, она там сегодня работает плохо. Мы вместе с Министерством экономического развития РФ ее уже начали реконструировать, но я пока этим не удовлетворен. Нам надо еще, наверное, минимум, два-три месяца, чтобы мы могли отчитаться, доложить людям, что система поддержки инвестиций, поддержки новых объектов экономики на Северном Кавказе прозрачная, эффективная", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Трутнев также отметил, что сейчас в макрорегионе есть проблема с задолженностью потребителей за энергию. "Объем задолженности потребителей за поставленную энергию (электроэнергию, газ) составляет более 160 млрд [рублей]. Фантастическая цифра. Дальше - у нас, к моему большому удивлению, до сих пор сохранилась такая проблема, как проблема незаконного отбора газа, просто врезки незаконные. Я думал, с этим в 1990-е закончилось. Оказывается, я ошибаюсь, и здесь нужно порядок навести", - подчеркнул вице-премьер.

При этом перспективой развития Северного Кавказа является горнолыжный туризм, уверен Трутнев. "Нам надо там помогать строить горнолыжные курорты. Там замечательные условия. Мы до коронавируса ежегодно вывозили огромные деньги в ближайшие страны, в то же самое время у нас на Кавказе условия для занятий горнолыжным спортом замечательные, и можно сделать все наоборот: можно развернуть финансовые потоки, чтобы не мы вывозили деньги, а чтобы наши соседи ввозили их к нам. Немножко поработать надо", - отметил зампред правительства.