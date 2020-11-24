МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 2,5%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 4% с 4,1%, по росту в 2021 году - до 2,5% с 2,8%. Об этом говорится в докладе фонда о влиянии COVID-19 на экономику РФ.

"В целом, по нашим прогнозам, в этом году экономика сократится примерно на 4%, а в следующем году вырастет примерно на 2,5%", - говорится в докладе.

МВФ отметил, что начавшееся летом восстановление экономики РФ сейчас находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления ограничений. Но эти факторы, по оценкам фонда, будут влиять на экономику меньше, чем весной. В докладе также говорится, что возможность ужесточения ограничений омрачает перспективы восстановления, как и геополитическая напряженность. При этом позитивные новости о разработке вакцин могут улучшить перспективы экономики РФ, указали в МВФ. "По 2020 г. у нас [прогноз по ВВП РФ] -3,9%, близко к прогнозу октября, но не идентично", - уточнил в ходе брифинга руководитель миссии МВФ Жак Миньян.

МВФ отметил, что начавшееся летом восстановление экономики РФ сейчас находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления ограничений. Но эти факторы, по оценкам фонда, будут влиять на экономику меньше, чем весной. В докладе также говорится, что возможность ужесточения ограничений омрачает перспективы восстановления, как и геополитическая напряженность. При этом позитивные новости о разработке вакцин могут улучшить перспективы экономики РФ, указали в МВФ.

"Решительные ответные меры правительства и центрального банка помогли смягчить воздействие кризиса. Повышенные социальные пособия и пособия по безработице позволили поддержать доходы домохозяйств в период, когда это было необходимо", - подчеркивается в докладе. Кроме того, оказанная предприятиям действенная помощь обеспечила снижение давления на ликвидность и платежеспособность, что должно ограничить последствия кризиса в долгосрочной перспективе. "Представляется, что поддержка корпоративного сектора характеризуется высокой адресностью, и, кроме того, были приняты надлежащие меры по ограничению возможных злоупотреблений и мошенничества", - отметил фонд.

Долгосрочные последствия

По оценкам МВФ, даже если Россия выйдет из кризиса без относительно серьезных долгосрочных последствий, структурные ограничения будут по-прежнему тормозить развитие экономики. "За годы, предшествовавшие кризису, темпы роста составили в среднем лишь 1,5%, что является низким показателем для экономики, обладающей таким уровнем доходов на душу населения, как в России. Такие темпы недостаточны для того, чтобы обеспечить приближение к показателям стран с развитой экономикой", - указали эксперты фонда.

Кроме того, приоритетными направлениями для реформ являются улучшение делового климата и принципов корпоративного управления в секторе крупных государственных предприятий, а также усиление конкуренции. Положительной оценки заслуживает недавнее внедрение механизма "регуляторной гильотины", хотя пока нельзя оценить, насколько он сможет снизить регуляторную нагрузку, отмечается в докладе.

Также национальные проекты дают хорошую возможность для повышения динамики экономического развития, однако для максимизации их положительного воздействия необходимо создать равные условия, которые обеспечивают активное участие частного сектора в реализации таких проектов, добавили в фонде.

В октябре МВФ улучшил оценку падения российской экономики в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции до 4,1% против июньского прогноза в 6,6%.

Инфляция

Согласно прогнозу МВФ, инфляции в России во второй половине 2021 года может составить 3-3,5% из-за спада в экономике.

"В нашем базовом сценарии мы прогнозируем инфляцию на уровне 3-3,5% во второй половине следующего года. Соответственно, несмотря на сохранение значительной неопределенности в отношении допущений, заложенных в основу базового сценария, мы полагаем, что недозагрузка производственных мощностей будет сохраняться в условиях большинства допущений", - говорится в материалах МВФ.

В МВФ отмечают, что ожидание инфляции на уровне ниже 4% говорит о необходимости смягчения политики в ближайшие месяцы, чтобы удержать инфляцию на целевом уровне и сохранить возможности для реагирования на будущие шоки.

"В то же время, мы признаем, что некоторые неподконтрольные центральному банку риски в случае их материализации могут спровоцировать инфляционное давление. Однако мы полагаем, что материализация таких рисков во многом не зависит от ключевой ставки Банка России, и в случае, если риски действительно возникнут, их устранением можно заняться с помощью ряда мер по корректировке политики", - отмечают в МВФ.

Ранее сообщалось, что инфляция в России достигнет пика в I квартале 2021 года, но превышение цели в 4% не будет значительным.

Поддержка экономики

МВФ оценивает принятые российскими властями налогово-бюджетные меры по поддержке экономики в этом году в 3,5% ВВП, а с учетом внебюджетных мер - на уровне около 4,5% ВВП.

"Наличие возможностей для проведения бюджетной политики позволило властям принять решительные меры в области здравоохранения и экономики для борьбы с кризисом. По нашим оценкам, налогово-бюджетные меры составили приблизительно 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер - около 4,5%", - отмечается в документе.

По оценке МВФ, меры по поддержке доходов в форме более широкого предоставления социальных пособий и пособий по безработице способствовали поддержанию уровня доходов домохозяйств тогда, когда это было необходимо. Кроме того, анализ экспертов МВФ показывает, что меры поддержки предприятий и организаций в значительной степени ослабили давление на ликвидность и платежеспособность, ограничивая тем самым долгосрочные негативные последствия. "Следует также отметить относительно высокую адресность поддержки и принятие надлежащих мер по ограничению мошенничества и злоупотреблений", - добавляют в фонде.

"Российская экономика вступила в кризис с прочной налогово-бюджетной основой и значительными возможностями бюджета. Бюджетная консолидация после кризиса 2014-2015 годов обусловила очень низкий уровень долга, а также накопление больших объемов средств в Фонде национального благосостояния", - подчеркивается в документе. Кроме того, консолидация бюджета была проведена в рамках бюджетного правила, которое снизило степень неопределенности и помогло защитить бюджет и экономику от изменчивости цен на нефть.

МВФ также отмечает, что России следует продолжить этот курс, оказывая поддержку своим гражданам и предприятиям до тех пор, пока не будет достигнуто уверенное восстановление экономики. "Это будет способствовать более быстрому восстановлению деловой активности, позволяя тем самым макроэкономической политике вернуться в нормальное русло", - говорится в документе.

Акцент на приоритетах кризисного периода, по мнению экспертов МВФ, является обоснованным, но официальным органам будет необходимо продолжить работу по устранению структурных факторов, сдерживающих потенциальный рост экономики.

Реализация нацпроектов

Национальные проекты, реализующиеся в России, формируют возможности для экономического роста, но их реализация не должна усиливать роль государства в экономике, считают в фонде.

"Национальные проекты создают как возможность для поддержки потенциального роста, так и некоторые риски. При условии хорошей реализации они могут обеспечить существенное улучшение инфраструктуры, повышение квалификации работников, усиление диверсификации экономики и рост экспорта. Однако их не следует рассматривать как замену упомянутых выше важных реформ, и они не должны способствовать расширению и без того значительного присутствия государства в экономике. Напротив, для достижения максимального эффекта от таких проектов необходимо создать равные условия деятельности, чтобы обеспечить активное участие частного сектора", - говорится в материалах МВФ.

Ранее в МВФ отмечали необходимость улучшения делового климата, усиления конкуренции внутри регионов и между ними, а также совершенствования принципов корпоративного управления государственными предприятиями.

МВФ также положительно оценил внедрение механизма "регуляторной гильотины". "Положительной оценки заслуживает недавнее внедрение механизма "регуляторной гильотины", хотя пока нельзя оценить, насколько эффективно она сможет распутать клубок нормативных положений, многие из которых являются наследием прежних решений", - отмечают авторы доклада МВФ.