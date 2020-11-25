В Москве открывается международный форум "Дни Арктики и Антарктики"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Деловая программа международного форума "Дни Арктики и Антарктики в Москве" откроется в среду в онлайн-формате. Форум, который пройдет с 25 по 27 ноября, будет посвящен Арктике как территории устойчивого развития и 200-летию открытий в Антарктиде, ожидается, что участие в мероприятии примут представители профильных министерств, депутаты, ведущие ученые, главы арктических регионов России, дипломаты и представители бизнес-сообщества.

По данным организаторов, ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике. В частности, участники обсудят реализацию государственных и федеральных целевых программ по развитию арктических регионов в свете новой стратегии развития северных территорий до 2035 года. Не останется без внимания и приближающееся председательство России в Арктическом совете: на форуме представят основные направления программы председательства, которое запланировано на 2021-2023 годы.

Ожидается, что в форуме примут участие глава Минприроды Александр Козлов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, его первый заместитель Александр Крутиков, депутат Государственной думы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев, лауреат Нобелевской премии (в составе основной комиссии по изменению климата-IPCC), британский ученый, экспериментатор, член Шведской Королевской академии наук, профессор Арктической экологии Университета Шеффилда (Великобритания) и Томского государственного университета Терри Каллаган, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов, посол по делам Арктики, председатель Комитета старших должностных лиц Эйнар Гуннарссон, а также посолы скандинавских стран и Канады и главы восьми регионов РФ.

От науки до бизнеса

Еще одной темой форума "Дни Арктики и Антарктики в Москве" станет система преференций в Арктической зоне Российской Федерации, которая начала работать летом этого года и в результате которой макрорегион становится крупнейшей в России и мире территорией экономического развития площадью 5 млн кв. км. Планируется, что на форуме состоится презентация мер поддержки предпринимательской деятельности в Арктике, также будет представлен туристический потенциал Арктической зоны РФ.

Отдельное внимание будет уделено науке и экологии: будут затронуты вопросы научных приоритетов в исследовании и освоении Арктики, а также глобальное значение науки как инструмента публичной дипломатии в Арктике и Антарктике.

Также запланировано видеовключение с российской антарктической научной станции "Прогресс". Кроме того, пройдут открытые уроки для школьников, которые можно будет посмотреть в социальной сети Instagram, а также открытые лекции ведущих мировых ученых на самые различные темы - от возможности клонирования мамонта до последствий меняющегося климата.

За рамками деловой программы форума 3 декабря состоится открытие выставки "Лица Арктики" фотографа Вадима Штрика о культуре и обычаях коренных народов Севера. Выставка откроется на Страстном бульваре в Москве.

Об Арктической зоне РФ

26 октября президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В Арктическую зону РФ входят девять регионов - четыре субъекта РФ полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия).