Реконструкцию 19 станций Дальневосточной железной дороги запланировали на 2021 год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) в 2021 году намерена в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" построить на своем полигоне 30 разъездов и реконструировать 19 станций Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ДВЖД.

"На 2021 год по инвестиционной программе ОАО "РЖД" в границах полигона Дальневосточной железной дороги запланировано освоение 158,9 млрд рублей, в том числе по комплексным проектам развития магистральной инфраструктуры ОАО "РЖД". В рамках проектов запланировано строительство 30 разъездов, реконструкция 19 станций, строительство двухпутных вставок на 57 перегонах, строительство вторых путей на 53 перегонах БАМа и Транссиба", - говорится в сообщении.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

В план на 2021 год, помимо строительства объектов, входит обновление локомотивного парка. На эти цели РЖД направит более 48,7 млрд рублей.

"Приоритетной задачей является реконструкция станций и строительство вторых путей, двухпутных вставок, реализация которых позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры Восточного полигона. В 2020 году выполняется проектирование и строительство 10 разъездов, реконструкция 33 станций и 32 разъездов, строительство двухпутных вставок на 61 перегоне, строительство вторых путей на 57 перегонах БАМа и Транссиба", - отметили специалисты предприятия.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что государству необходимо обеспечить развитие Восточного полигона сети железных дорог, он поручил включить мероприятия по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Согласно майскому указу президента, пропускная способность БАМа и Транссиба к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза, до 180 млн тонн.

Социальная ответственность

Развитие железных дорог касается не только инфраструктуры, но и людей. К примеру, для привлечения нового и сохранения существующего персонала в РЖД разработали план мероприятий до 2025 года. "На выполнение плана направлено 24 млрд рублей. Он реализуется сразу на двух железных дорогах - Восточно-Сибирской и Дальневосточной. Документом предусмотрены капитальные вложения в ремонт и оснащение оздоровительных, спортивных и социальных учреждений, детских садов, школ, бытовых помещений. Помощь получат не только железнодорожные объекты, но и муниципальные", - сказали в пресс-службе.

С модернизацией железной дороги остается актуальным и вопрос кадрового обеспечения. Для мотивации сотрудников предприятием организованы прямые мотивационные выплаты. "Надбавка 10% к окладу работников, вознаграждения за стаж. Расширен перечень работников для бесплатного проживания в служебном жилье, существует механизм выделения средств отдельным категориям на покупку собственного жилья и многое другое", - отметили в пресс-службе ДВЖД.

Особый интерес представляет и воспитание новых сотрудников. По данным ДВЖД, ежегодно работать на железную дорогу приходят около 500 студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения, который находится в Хабаровске, и его филиалов в Амурской, Сахалинской областях и Приморском крае. "Приоритет при распределении целевых мест для обучения детей в вузах или участия самих работников в молодежных программах компании сегодня отдается бамовцам", - отметили в ДВЖД.

В 2020 году к празднованию 45-летия БАМа предприятие помогло администрации города Тынды в Амурской области отремонтировать городскую площадь и привести в порядок помещения спортивной школы и музея.

"На первом этапе школы озвучили свои потребности в оборудовании, после чего железнодорожники закупили инвентарь и доставили его в Тынду. В образовательные учреждения поступили тренажеры, шведские стенки, мячи, маты, гири и многое другое", - отметили на магистрали. Оказание помощи образовательным учреждениям продолжится, в планах оснастить инвентарем школы отдаленных поселков БАМа.

Результаты за год

В июне глава государства поручил выделить 60,5 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на развитие инфраструктуры БАМа и Транссиба в 2020 году. По данным ДВЖД, до конца года на ее полигоне в эксплуатацию будет введено 68 объектов, в том числе 14 станций после реконструкции, шесть разъездов, жилой дом на станции Верхнезейск в Амурской области.

"Ввод этих и других объектов позволит увеличить пропускную способность на пяти участках. В частности, на участке Хани - Тында на десять пар поездов больше, [на участке] Штурм - Тында на шесть пар поездов больше, Уссурийск - Смоляниново - Находка больше на 15 пар поездов ", - отметили в ДВЖД.

До 2025 года в рамках второго этапа модернизации БАМа и Транссиба запланирована укладка вторых путей и электрификация участка Волочаевка - Комсомольск - Ванино, развитие инфраструктуры на подходах к морским портам Дальнего Востока.