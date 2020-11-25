Опрос: почти половина руководителей компаний в России не планируют полного отказа от офиса

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Почти половина опрошенных руководителей российских компаний не планируют полного отказа от офиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса организации IFORS Researсh среди 1 000 офисных работников, занимающих руководящие должности в средних и малых компаниях по всей России.

По данным опроса, абсолютно все опрошенные придерживаются сокращения расходов на персонал и администрирование, при этом 49% отметили, что, экономя бюджет компании, не планируют полностью отказываться от офиса. 39% считают, что последствия второй волны пандемии для бизнеса будут гораздо масштабней, чем последствия первой волны. Почти половина респондентов (48%) отмечают, что текущее положение дел в их компании по сравнению с весной и летом 2020 года в той или иной степени ухудшилось.

Большинство (55%) руководителей компаний отметили, что уже происходят сокращения расходов на персонал и администрирование, а 45% только планируют их. Чаще всего сокращения расходов на персонал происходят по следующим статьям затрат: командировки для сотрудников (58%), корпоративные мероприятия (50%), корпоративный спорт (48%).

Почти половина (49%) опрошенных сокращает расходы на обслуживающие сервисы (клининговые службы, курьерские службы, дополнительные юридические службы, службы доставки воды и др.), международные звонки, интернет-трафик (36%).