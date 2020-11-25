РБК: ivi подала заявку на публичное размещение акций в США

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Зарегистрированная на Кипре головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi - ivi.ru Media Ltd - подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, акции хотят разместить на бирже NASDAQ, точные параметры и дата размещения пока не сообщаются. Один из собеседников РБК, близкий к сервису, допустил, что это произойдет в I квартале следующего года.

В пресс-службе ivi не стали комментировать РБК информацию об IPO. На сайте SEC документы ivi.ru Media Ltd недоступны.

Агентство Reuters ранее сообщало, что координаторами размещения станут банки JPMorgan и Goldman Sachs, а также российские Альфа-банк и ВТБ.

Онлайн-кинотеатр ivi основан в 2010 году. По итогам 2018 года выручка сервиса по МСФО достигла 3,9 млрд рублей. Среди инвесторов компании - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Baring Vostok и другие.

Как указано в кипрском реестре компаний, капитал ivi.ru Media Ltd разделен на 50,7 тыс. обыкновенных акций и 60,9 тыс. привилегированных акций шести разных классов. У фонда Frontier Ventures, за которым стоят создатели ivi Олег Туманов и Дмитрий Алимов, сейчас 1,2 тыс. обыкновенных и 722 привилегированные акции разного типа, у ru-Net Holdings Леонида Богуславского почти 11,1 тыс. обыкновенных и почти 9 тыс. привилегированных акций, у американской Tiger Global - почти 4,7 тыс. обыкновенных акций.