"Норникель" увеличит финансирование соцпрограмм Забайкалья на треть за шесть лет

ТАСС, 25 ноября. Компания "Норникель" увеличит финансирование программ и проектов социальной сферы Забайкальского края в 2021-2026 годах с 1,85 до 2,4 млрд рублей. Соответствующие соглашения компания подписала с правительством региона, сообщает пресс-служба компании в среду.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и президент "Норникеля" Владимир Потанин подписали два соглашения: в одном определяется стратегия сотрудничества региона и компании, а второе описывает поддержку со стороны властей инвестпланов металлургов и увеличение вклада компании в социальную сферу.

"Основными направлениями сотрудничества стали образование, наука, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, искусство, социальная поддержка и охрана окружающей среды. Финансирование на эти цели со стороны "Норникеля" на ближайшие шесть лет также будет увеличено с 1,85 млрд до 2,4 млрд рублей. Один из важнейших проектов - поддержка детского и юношеского хоккея в Забайкальском крае в размере 35 млн рублей в год на период 2021-2023 гг.", - говорится в сообщении.

Глава региона поблагодарил Потанина за помощь краю в борьбе с COVID-19 и вручил ему почетную грамоту. В 2020 году компания в рамках оказания помощи по предотвращению распространению коронавирусной инфекции выделила региону 376,7 млн рублей. Эти деньги направили на закупку средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, аппаратов искусственной вентиляции легких, двух автомобилей скорой помощи и двух мобильных лабораторий. Из-за сложной ситуации с эпидемиологической обстановкой компания выделит еще 50 млн рублей на эти цели.

"Компания намерена и дальше развивать партнерство, принимать активное участие в социальной жизни региона. Это создает у людей правильное ожидание того, что о них будут заботиться не разово, не случайно, а долгосрочно и системно", - цитирует пресс-служба Потанина. В свою очередь, Осипов отметил, что реализация крупных инвестпроектов создает возможности не только для экономического развития, но и позволяет реализовывать "успешную социальную политику".

Основной актив "Норникеля" в Забайкальском крае - Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГРК Быстринское), крупнейший гринфилд-проект в российской металлургической отрасли. Комбинат построили за 3,5 года и запустили в конце 2017 года. Реализация проекта позволила привлечь в экономику региона 100 млрд рублей инвестиций и создать 2 тыс. рабочих мест.