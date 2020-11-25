Комитет Госдумы одобрил ко II чтению создание системы "Одно окно" во внешней торговле

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о создании системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности. Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 декабря.

"Законопроект направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли путем создания и обеспечения функционирования информационной системы "Одно окно", - говорится в пояснительной записке.

Также речь идет об организации взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля и с другими организациями в электронной форме по принципу "одного окна".

Законопроектом предусматривается возложить функции оператора системы "Одно окно" на АО "Российский экспортный центр (РЭЦ)" в порядке, устанавливаемом правительством РФ. В рамках развития и поддержки экспорта документом предлагается РЭЦ участвовать в обеспечении информационного взаимодействия системы "Одно окно" с механизмом "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, созданного в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сервис позволит из одной точки доступа, которой станет "личный кабинет" экспортера, запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов. "Одно окно" также поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получить доступ к аналитике и квалифицированной поддержке специалистов по различным аспектам.

Законопроект, предполагающий создание системы одного окна во внешней торговле, направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли. Система призвана облегчить взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля, и иными организациями в соответствии с их компетенцией.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению документа комитет принял во внимание замечания Банка России, которые касались нераспространения предусмотренных законопроектом обязательных требований по валютному контролю на финансовые организации.

Как подчеркнул на заседании комитета замглавы Минфина Антон Дроздов, в части валютного регулирования обязанности для некредитных организаций нет, а в части других возможностей "Одного окна" "некредитные организации будут также иметь возможность пользоваться всеми остальными возможностями этого сервиса".