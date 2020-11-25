Законопроект о правилах продажи банками финпродуктов поступит в Госдуму в осеннюю сессию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Законопроект о праве Банка России устанавливать требования к банкам по продаже финансовых продуктов планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

"Мы обсуждали этот вопрос с банковскими ассоциациями, и банки в обозримой перспективе не готовы к созданию СРО (саморегулируемой организации - прим. ТАСС), при этом большая часть инвестиционных продуктов продается именно через банки, которые выступают агентами. Поэтому мы также считаем необходимым уже законодательное закрепление правил продажи финансовых продуктов банками. Здесь вместо стандартов паспортов продуктов, которые разрабатываются СРО, может быть только вариант установления требований Банком России на основании закона. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается и планируется к внесению в эту сессию", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ РФ на международном финансовом конгрессе в прошлом году сообщила, что Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке. Она напомнила, что у некредитных финансовых организаций есть стандарты продаж и саморегулируемые организации, следящие за их исполнением, - а в банковском секторе СРО нет - существуют только банковские ассоциации. В своем выступлении Набиуллина подчеркнула, что Банк России пойдет на государственное регулирование продаж финансовых продуктов, если в ряде секторов не сработает саморегулирование. В частности, она поторопила с введением саморегулирования в банковский сектор.