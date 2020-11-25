Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором - основном - чтении законопроект об особенностях дистанционной работы.

Парламентарии приняли 16 поправок к редакции первого чтения, их авторами выступила группа депутатов фракции "Единой России" и сенаторов. Среди наиболее важных изменений - нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: он не сможет превышать 6 месяцев. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы.

Как пояснил журналистам один из авторов инициативы, первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, в новой редакции уточнено понятие дистанционной работы.

"Фактически три вида такой работы. Это дистанционная работа на постоянной основе, когда работник заключил договор с самого начала, чтобы работать дистанционно. Это временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель переводит работника на дистанционную работу временно. Это может быть желание самого работника, например, мамы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Или это могут быть объективные обстоятельства у работодателя. Отдельно оговорены случаи, когда перевод на дистанционную работу проходит в особых, исключительных условиях", - сказал парламентарий. В качестве третьей разновидности предусмотрена комбинированная работа, сочетающая стационарную и дистанционную занятость.

Поправки корректируют и перечень оснований для увольнения дистанционных сотрудников: он дополняется невыходом на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. По словам Исаева, этот пункт заменит такое основание, как прогул, поскольку его невозможно применять к удаленным работникам. Кроме того, работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на удаленную занятость.

В рамках подготовки ко второму чтению резонанс вызвала поправка, согласно которой в случае природной или техногенной катастрофы, аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органов госвласти или местного самоуправления "по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств".

Как ранее уточнял ТАСС Исаев, органы государственной власти не смогут обязывать работодателей в случае чрезвычайной ситуации временно переводить сотрудников на удаленку, их решения могут стать лишь правовым основанием для такого перевода. Единоросс подчеркнул, что поправка не делает обязательными рекомендации властей о переводе части работников на дистанционную занятость.

Максимальная защита трудовых прав

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны отметил, что ко второму чтению законопроект прошел скрупулезное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. "Учитывая, что закон затронет интересы миллионов граждан, нам важно было всесторонне его обсудить с профсоюзами, работодателями, правительством, изучить мнения экспертов. Для доработки проекта ко второму чтению была создана специальная рабочая группа, а срок представления поправок существенно увеличен. В Госдуму поступило около 200 поправок и почти 100 обращений", - сказал журналистам политик, который является одним из авторов инициативы.

Предложенные гарантии, убежден он, должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. "Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, - людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста", - указал Володин.

Еще один разработчик документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что благодаря проведению общественных обсуждений удалось подготовить сбалансированный документ, учитывающий интересы как работников, так и работодателей.

"Были устранены законодательные пробелы, дающие возможность работодателям нарушать права тех, кто вынужден работать дистанционно. На этом наша работа не заканчивается, мы будем внимательно следить за правоприменительной практикой и оперативно вносить необходимые коррективы в закон после его принятия, если они потребуются", - сказал он журналистам.

Третье чтение законопроекта намечено на четверг, 26 ноября. Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.

Документ о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, был принят в первом чтении 21 июля. Он содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.