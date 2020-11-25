РФ в рамках председательства в Арктическом совете усилит социально-экономическую повестку

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия в рамках предстоящего председательства в Арктическом совете намерена усилить социально-экономическую повестку и взаимодействие в области здравоохранения, сообщил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков в среду на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Мы рассчитываем на то, что у нас получится в рамках председательства усилить социально-экономическую повестку Арктического совета. <...> Это повестка, связанная с повышением качества жизни, повышением продолжительности жизни в регионе, который имеет свои природно-климатические особенности, напрямую влияющие на здоровье человека. <...> Это вопросы, связанные с медициной, COVID-19 показал нам, насколько важна международная кооперация и взаимовыручка в этих вопросах. В рамках председательства нам предстоит найти ответы на вопросы, как усилить взаимодействие в области здравоохранения посредством, в том числе развития телемедицины", - сказал Крутиков.

Он отметил также важность повышения качества жизни коренных малочисленных народов. "Те меры поддержки, которые российская сторона предпринимает сейчас, мы постараемся максимально в контекст работы Арктического совета включить", - добавил первый заместитель главы Минвостокразвития.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, выступая на форуме, добавил, что "будет сделан акцент и на сохранении культурного наследия коренных народов". "Мы видим, как меняется среда обитания, и вопросы, которые рассматриваются в рамках Арктического совета, тесно переплетаются с задачами, поставленными в стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года - это и поиск лучших практик и стратегий в части, касающейся адаптации к климатическим изменениям, повышения устойчивости поселений и инфраструктуры".

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Как ранее заявлял Корчунов, в значительной степени она будет учитывать предложения регионов, особое внимание будет уделяться сбалансированному продвижению устойчивого развития. Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.