Госдума одобрила во II чтении продление срока получения статуса центрального контрагента

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года переходного периода, в течение которого юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, вправе получить статус центрального контрагента в упрощенном порядке. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект разработан в целях поддержки и обеспечения законных интересов участников финансового рынка в условиях введенных ограничений, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем предлагается продлить на шесть месяцев (до 1 июля 2021 года) срок получения юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями и осуществляющими функции центрального контрагента, статуса центрального контрагента.

В редакции первого чтения предполагалось продление этого срока предполагалось на год (до конца 2021 года). Текст документа был скорректирован с учетом позиции правительства, которое поддержало законопроект с условием его доработки ко второму чтению.

"Вместе с тем, поскольку годовые общие собрания финансовых организаций, решениями которых утверждаются документы, необходимые для получения статуса центрального контрагента, переносились с учетом ограничительных мер не более чем на 6 месяцев, представляется целесообразным продлить срок получения указанного статуса юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями и осуществляющими функции центрального контрагента, до 1 июля 2021 г. включительно", - говорится в официальном отзыве кабмина.

Соответствующий статус юрлица смогут получить при наличии лицензии небанковской кредитной организации на осуществление банковских операций, при этом необходимо отвечать соответствующим лицензионным требованиям, в том числе обладать уставным капиталом в размере 300 млн рублей.

Введение отложенного срока позволит обеспечить непрерывность деятельности центральных контрагентов, являющихся значимыми участниками финансового и товарного рынков, говорится в пояснительной записке.