Госдума во II чтении приняла законопроект о концессионных соглашениях в электроснабжении

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума в приняла во втором чтении законопроект, уточняющий условия концессионных соглашений в отношении объектов электроэнергетики.

Документ разработало Минэнерго России в соответствии c планом мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет".

Документ включает в состав существенных условий концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, условий об объеме валовой выручки, получаемой концессионером в ходе реализации соглашения, в том числе на каждый год срока действия документа, как это уже предусмотрено в отношении объектов теплоснабжения и объектов по переработке отходов.

Кроме того, законопроект распространяет на регулирование процедуры заключения концессионных соглашений по объектам электроэнергетики действующие нормы, касающиеся соглашений в отношении имущества государственных или муниципальных унитарных предприятий, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, а также имущества государственных бюджетных учреждений, закрепленного за ними на праве оперативного управления.

Принятие законопроекта будет способствовать реализации поставленной в дорожной карте цели уменьшения рисков концессионеров и привлечению дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения за счет создания юридических гарантий предсказуемости и неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия концессионного соглашения, говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предусмотрено, что обязательства концедента по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки, в случае увеличения совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшения его положения, не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) концессионера в ситуации, когда он не достиг установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергоэффективности объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии.