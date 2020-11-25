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Минфин видит риски в растущем интересе банков к покупке ОФЗ

Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что банки все чаще покупают государственные рублевые облигации в условиях резкого наращивания заимствований на фоне пандемии в ущерб кредитованию частного сектора

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский Минфин настораживает вытеснение корпоративных заимствований государственными и растущий интерес банков к облигациям федерального займа (ОФЗ). Об этом в интервью агентству Reuters сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он пояснил, что банки все чаще покупают государственные рублевые облигации в условиях резкого наращивания заимствований на фоне пандемии в ущерб кредитованию частного сектора.

"Есть такое понятие, как crowding out effect, когда банки из кредитования частного сектора переходят в кредитование Российской Федерации. Это классический эффект, описанный во всех учебниках. Чем больше ОФЗ, тем меньше кредитов частному сектору, это очевидно", - сказал Моисеев.

Россия в текущем году более чем вдвое увеличила программу внутренних заимствований, до 5 с лишним трлн рублей в условиях падения доходов бюджета и роста антикризисных трат. С начала осени Минфин проводил рекордные размещения облигаций, предоставляя покупателям большие премии.

Основными участниками аукционов являются крупные российские банки, в октябре доля их участия в аукционах ОФЗ выросла до 89,9% с 82,9% в сентябре, в то время как иностранные инвесторы сокращали свои вложения. В частности, в активную покупку ОФЗ включились два крупнейших кредитора - Сбербанк и ВТБ.

Несмотря на наличие рисков, Моисеев считает, что на сегодняшний день банки имеют достаточные резервы, которые позволяют им вкладывать средства как в российский госдолг, так и в частный сектор. Более того, замминистра финансов не видит альтернативы наращиванию госзаимствований, полагая, что приватизация не сможет решить проблему нехватки источников для покрытия дефицита бюджета.

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