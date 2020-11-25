Число рабочих мест в пермской ТОР Чусовой увеличится вдвое за два года

ТАСС, 25 ноября. Число рабочих мест на территории опережающего развития (ТОР) Чусовой увеличится в два раза - до 1,3 тыс. в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"За два года резиденты ТОР Чусовой увеличат число новых рабочих мест в 2 раза <…>, к 2022 году в рамках инвестиционных проектов компании планируют обеспечить работой почти 1,3 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что в настоящий момент на ее территории работают 19 резидентов, создано порядка 750 рабочих мест, объем инвестиций по проектам составил более 6,5 млрд рублей. Только в этом году началась реализация четырех новых инвестиционных проектов - производство цистерн для нефтедобывающей и цементной промышленности, изготовление пиломатериалов, а также производство кабельных удлинителей для оборудования по добыче нефти и производство по изготовлению металлоконструкций.

ТОР Чусовой создана в 2017 году, сроком на 10 лет, сегодня занимает 7 место во всероссийском рейтинге среди 89 моногородов. За три года существования ТОР резидентами перечислено в бюджеты всех уровней 259,4 млн руб. Резидентам предоставляются значительные налоговые льготы, например, налог на имущество и земельный налог составляют 0%, а налог на прибыль 5% вместо 20%.