Первую в Тверской области территорию опережающего развития создали в моногороде Кувшиново

ТАСС, 25 ноября. Территорию опережающего развития (ТОР) создадут в моногороде Кувшиново Тверской области, соответствующее постановление в среду подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это первая в регионе ТОР, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В моногороде Кувшиново создана первая в Тверской области территория опережающего социально-экономического развития. Соответствующее решение принято правительством Российской Федерации. Заявка на создание ТОР была одобрена в прошлом году на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Кувшиново уже ведутся работы по реализации пяти якорных инвестиционных проектов с созданием более 1 тыс. рабочих мест. Запланировано развитие не менее 14 предприятий среднего и малого бизнеса, среди крупных проектов - строительство тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, производство полимерных изделий, систем водоочистки и водоподготовки. Предполагаемый объем инвестиций составит свыше 14,5 млрд рублей. "Цель проекта [создания ТОР] - диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест" - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

С созданием ТОР резиденты смогут пользоваться различными льготами, в том числе нулевой ставкой по налогам на имущество, землю и прибыль. Также предусматривается снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%.

Кувшиново - город в Тверской области с населением порядка 9 тыс. человек, находится в 120 километрах от Твери. Градообразующим предприятием является Каменская бумажно-картонная фабрика, которая выпускает продукцию из гофрированной бумаги и картон для упаковки. Производство обеспечивает рабочими местами более 14% жителей.