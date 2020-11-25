На строительство дорог и очистных сооружений в Чебоксарах направят почти 960 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ направит почти 960 млн рублей на строительство шести дорог и десяти очистных сооружений в Чебоксарах до 2023 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации города.

"По результатам рассмотрения заявки на выделение средств в рамках федерального проекта "Жилье" будут выделены 956,9 млн рублей на 2021 - 2023 годы. На данные средства планируется построить шесть автодорог и десять очистных сооружений в семи микрорайонах Чебоксар", - говорится в сообщении.

В 2021 году почти 332 млн рублей планируется направить на строительство очистных сооружений поверхностного стока, а также начать строительство автодороги в микрорайон "Радужный", построить магистральную дорогу в границах микрорайонов № 4 и № 5 жилого района "Новый город", а также начать первый этап строительства дороги в микрорайоне "Олимп".

В конце июля глава администрации города Алексей Ладыков сообщал, что до 2025 года в Чебоксарах планируют реализовать свыше 20 проектов в сфере дорожного строительства на общую сумму более 18 млрд рублей при поддержке на региональном и федеральном уровнях.