В мурманском Никеле победители конкурса займов от "Норникеля" создадут 145 рабочих мест

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Одиннадцать победителей конкурса беспроцентных займов "Норникеля" создадут в Никеле Печенгского округа Мурманской области, где закроют системообразующее производство, около 145 новых рабочих мест в 2021 году. Об этом в среду заявила старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании "Норникель" Лариса Зелькова в ходе онлайн церемонии подведения итогов конкурса.

"Конкурс наших беспроцентных займов, итоги которого мы подводим сегодня, стал частью большой комплексной программы развития Печенгского округа. Меня удивила та активность, с которой предприниматели подавали свои заявки и цифры говорят сами за себя, потому что таких заявок на конкурс мы получили более 90. Конечно, не все из заявленных проектов дошли до финала, таких проектов на сегодня 11. Эти проекты предполагают создание около 145 рабочих мест в Печенгском округе и это произойдет уже в будущем, 2021 году", - сказала Зелькова.

Конкурс беспроцентных займов в размере до 30 млн рублей компания "Норникель" объявила 4 июня, участие в нем мог принять любой желающий с бизнес-проектом, направленным на развитие торговли, экологии и туризма. Общий фонд конкурса - 300 млн рублей, максимальная отсрочка платежей допускается до одного года, максимальный срок возврата кредита составляет 5 лет. По условиям конкурса, создаваемые каждым участником не менее 10 рабочих мест должны сохраняться в течение 5 лет, проект должен быть обеспечен собственными ресурсами заявителя в размере не менее 20% от заявляемой суммы.

Андрей Фоменко, директор центра социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа", который является оператором конкурса, отметил, что такая форма поддержки малого и среднего бизнеса на территории моногородов открывает новые возможности для развития экономики. "История Печенгского муниципального округа выходит на новый виток развития, если удастся трансформировать территории, найти альтернативные варианты и уйти от монозависимости, которая есть, это говорит о том, что будущее за нами, за предпринимателями, которые будут созидать. Среди участников конкурса есть люди, бизнесмены, предприниматели, которые приезжают совершенно с других территорий", - сказал Фоменко.

В число победителей попали бизнес-проекты по строительству гостиничных комплексов, турбаз и кафе, по строительству завода по производству абразивных материалов и эко-завод по переработке вторичных пластиковых материалов, по созданию форелевого хозяйства и молочно-товарной фермы, по оборудованию первой в Мурманской области скоростной электрозаправочной станции.

О Никеле и закрытии плавцеха

Городское поселение Никель с населением 13 167 человек расположено на северо-западе Мурманской области в Печенгском районе, на границе с Норвегией и Финляндией, в 196 км от Мурманска. Строительство Никеля было начато в 1935 году, системообразующий комбинат "Печенганикель" был основан в 1930-х годах акционерной финской компанией "Петсамо-Никель".

О закрытии старейшего плавильного передела Кольской ГМК в Никеле, не отвечающего современным технологическим и экологическим требованиям, было объявлено в октябре 2019 года. Закрытие плавильного производства в Никеле затрагивает интересы 660 человек, 216 из них - сотрудники генерального подрядчика Кольской ГМК ООО "Печенгастрой".

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия. В Мурманской области, в Никеле, Заполярном и Мончегорске, расположены промышленные площадки дочернего предприятия "Норникеля" - Кольской ГМК. Всего в структуре КГМК на Кольском полуострове занято около 13 тыс. человек.