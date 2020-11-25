Siemens Energy заключила контракт на обслуживание 116 высоковольтных подстанций в Кувейте

ТАСС, 25 ноября. Siemens Energy заключила контракт на обслуживание и модернизацию 116 высоковольтных подстанций в Кувейте, говорится в сообщении компании. Это крупнейшее сервисное соглашение для компании на Ближнем Востоке.

"Министерство электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта заключило с компанией Siemens Energy контракт на техническое обслуживание 116 высоковольтных подстанций. Пятилетний сервисный контракт представляет собой крупнейшее соглашение Siemens Energy в области электропередачи на Ближнем Востоке. Проект направлен на обеспечение надежного электроснабжения всей территории Кувейта", - сказано в сообщении.

Техническое обслуживание подстанций будет проводиться для повышения их надежности и безопасности, а также для стабильного обеспечения электроэнергией жилых и коммерческих районов страны.

Договор включает профилактическое обслуживание, аварийный ремонт и модернизацию подстанций, включая распределительные устройства различных уровней напряжения и силовые трансформаторы, отметили в Siemens Energy.