Компании-экспортеры в Пермском крае получили субсидии на 8,8 млн рублей в 2020 году

ТАСС, 25 ноября. Региональные компании-экспортеры получили субсидии на сумму 8,8 млн рублей в Пермском крае в 2020 году, программа продлена и на 2021 год, сообщает пресс-служба правительства края.

"С момента старта программы поддержки 1 июня 2020 года минэкономразвития края заключило соглашение с 26 компаниями на выплату субсидий на компенсацию транспортных затрат при ведении экспортной деятельности. Общий объем субсидированных средств составил 8,8 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что региональные предприятия могли подать заявки на получение компенсаций в размере 50% от общей суммы затрат, если они не превышают 1,5 млн рублей, связанных с транспортировкой товаров на экспорт. Также предприниматели могли рассчитывать на компенсацию 80% от суммы затрат, не превышающих 1 млн руб., связанных с транспортировкой пилотных партий товаров на экспорт.

Так, одной из компаний, получившей поддержку, стало пермское ООО "Русдревплит". Субсидия компенсирует расходы на транспортировку экспортных партий ламинированной фанеры в Азербайджан. А компания "Форт-Телеком", которая производит и экспортирует электронное оборудование в 28 стран мира, смогла компенсировать часть затрат на доставку товара.

"В связи с тем, что субсидия оказалась востребована экспортными товаропроизводителями, глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил продлить программу субсидирования на 2021 год. Старт приема заявок на выплату субсидии запланирован в первом полугодии 2021 года", - уточняется в сообщении.

По итогам 2019 года Пермский край занял 14-е место по объему экспорта в стране ($5,78 млрд, +6,88% к 2018 году), 2-е место по объему экспорта в Приволжском федеральном округе. По объему несырьевого неэнергетического экспорта Пермский край занял 10-е место в стране, 1-е место - в Приволжском федеральном округе. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до $7,6 млрд.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт"

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно Указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.