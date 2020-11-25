Инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли до 10,1%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли на 0,4 процентных пункта по сравнению с октябрем и составили 10,1%, следует из материалов ЦБ РФ.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции в ноябре составила 10,1%, что на 0,4 п. п. выше значения октября. На рост инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции в ноябре, как и в октябре, продолжали влиять ослабление рубля и ускорение роста цен на отдельные товары, часто покупаемые населением", - указал регулятор.

ЦБ отметил, что инфляционные ожидания населения оставались вблизи локальных пиковых значений января - февраля 2019 года, когда они увеличились под влиянием ослабления рубля и повышения ставки НДС. Значения наблюдаемой инфляции в ноябре, по данным регулятора, превысили уровни начала 2019 года.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,9-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.