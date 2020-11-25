Переселение северян станет одной из задач соглашения "Норникеля" и властей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Переселение жителей Норильска и Дудинки в более благоприятные по климатическим условиям регионы - одна из задач, которая должна быть прописана в четырехстороннем соглашении с участием правительства Российской Федерации, Красноярского края, администрации Норильска и "Норникеля". Об этом сообщил статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве" в среду.

Ранее Совет Федерации рекомендовал до 1 февраля 2021 года заключить четырехстороннее соглашение о реализации программ развития Норильска.

"Стоит задача отразить в нем важные, приоритетные вопросы жизни города, края. В частности, переселения жителей в более благоприятные климатические регионы России", - сказал Пристансков.

"Норникель" уже выделил на переселение в 2021 году 830 млн рублей, не дожидаясь заключения соглашения.

В 2011 году между Министерством регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ГМК "Норильский никель" было подписано соглашение, которое истекает в текущем году, о содействии переселению жителей Норильска и Дудинки. В программе могут принять участие граждане, отработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет. С 2016 года федеральный центр прекратил свое участие в программе, компания ежегодно выделяла средства на переселение. В рамках программы на юг переехали более 6 тыс. семей северян.

Международный форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" проходит с 25 по 27 ноября в онлайн-формате.