Инфляция в России третью неделю подряд сохраняется на уровне 0,2%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 17 по 23 ноября составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция остается на уровне 0,2% третью неделю подряд.

С начала ноября потребительские цены выросли на 0,6%, с начала года - на 3,9%. В годовом выражении инфляция на 23 ноября (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне 4,32%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров значительнее всего подорожало подсолнечное масло - на 1,6%. При этом рост цен на 2,5% и более отмечен в 20 субъектах РФ, в том числе в Сахалинской и Иркутской областях - на 6,5% и 5,8% соответственно, а также в Чувашской Республике - на 4,6%. При этом в республиках Алтай и Северная Осетия-Алания масло подешевело на 1,5% и 1,2% соответственно.

В то же время заметно увеличилась стоимость куриных яиц - на 1,4%, причем в 24 субъектах РФ отмечено подорожание на 2% и более, в том числе в Чукотском автономном округе - на 7,7%, Республике Хакасия - на 4,2%. В Республике Карелия цены снизились на 2,5%.

Также был отмечен рост цен на сахар - на 1,3%. В ведомстве отметили, что в 13 субъектах РФ цены выросли на 2% и более, при этом в Еврейской автономной области - на 4,5%, Московской области - на 2,8%. В то же время цены на сахар снизились в Волгоградской области - на 0,5%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены на муку пшеничную - на 0,6%, рыбу мороженую и маргарин - на 0,5%, консервы мясные и овощные для детского питания, крупу гречневую и вермишель - на 0,4%, сосиски, сардельки, колбасу вареную, молоко пастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия - на 0,3%, говядину, консервы мясные, масло сливочное, творог жирный, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, печенье, хлеб из ржаной муки, рис, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%.

Одновременно подешевело пшено - на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,4%, в том числе на помидоры - на 5,6%, на огурцы - на 5,2%.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: линекс (пробиотик) - на 1,1%, ренни - на 0,9%, бромгексин - на 0,8%, метамизол натрия (анальгин отечественный), троксерутин (препарат для лечения болезней вен), поливитамины с макро- и микроэлементами и флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) - на 0,4%, офтан катахром (офтальмологические капли) - на 0,3%, алмагель (препарат для желудка) - на 0,2%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на порошок стиральный - на 0,5%, мыло хозяйственное и пеленки для новорожденных - на 0,3%. Одновременно с этим снизилась стоимость детских подгузников и зубных щеток - на 0,3% и 0,2% соответственно.

Из остальных непродовольственных товаров за отчетный период подорожали: телевизоры цветные - на 1,3%, легковые автомобили отечественные новые - на 0,9%, электропылесосы - на 0,6%, майки, футболки мужские - на 0,3%, брюки для детей школьного возраста, носки мужские, колготки женские, носки, гольфы детские, смартфоны, легковые автомобили иностранных марок и сигареты с фильтром отечественные - на 0,2%. При этом цены на кроссовые туфли для взрослых снизились на 0,2%.

Стоимость бензина автомобильного не изменилась, цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.