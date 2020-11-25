Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,14-1,25%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду смог продолжить восходящую динамику и выйти на новые локальные максимумы благодаря позитивному внешнему фону. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 1,26% - до 3134,52 пункта, индекс РТС - на 1,14%, до 1301,83 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 18:46 мск вырос на 0,35%, до 75,83 рубля, а евро - на 0,69%, до 90,37 рубля.

Поддержку российскому рынку акций оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше $48 за баррель.

Общерыночные настроения остаются в зоне risk on, цены на нефть продолжили подъем и нацеливаются на уровень $50. "Согласие Дональда Трампа передать власть Джо Байдену усилило политическую определенность, при этом еще одна вакцина против коронавируса - от AstraZeneca - доказала свою эффективность", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом увеличение числа заболевших COVID-19 и расширение карантинных ограничений временно ушли на второй план, однако реальность может в ближайшее время еще не раз "приземлить" настроения покупателей на рынках, добавил эксперт.

В лидерах сегодняшнего спроса по-прежнему бумаги TCS (+4,25%). "Расписки компании могут подняться до 2300 рублей, новая цель роста далее - 2450 рублей", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Котировки ценных бумаг сырьевых компаний растут на фоне ажиотажного подъема цены на нефть. Тем не менее, весь потенциал подъема может быть уже исчерпан. В частности, акции "Лукойла" (+3,86%) за последний месяц уже выросли на 24%.

Аутсайтерами дня стали бумаги АФК "Система" (-5,43%) и "М.видео" (-2,6%).

Прогноз на четверг

Завтра рынки будут торговаться без ориентира на США, где будут праздновать День Благодарения. Из статистики дня важными будут индекс потребительского климата Германии (Gfk) за декабрь, а также публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. По оценкам "БКС мир инвестиций", в среду индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3050-3150 пунктов, курс рубля к доллару - 75,5-76,3 рубля.

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, шансы на повышение рынка в четверг вновь представляются сравнительно высокими. Целевые уровни закрытия завтрашних торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3080-3165 пунктов, а также 75,45-76,30 рубля и 89,80-90,75 рубля соответственно.