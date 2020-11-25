Эксперты: доля "умных" счетчиков электроэнергии и тепла в РФ через 10 лет достигнет 75%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ассоциация "Цифровая энергетика" прогнозирует достижение уровня установки интеллектуальных приборов учета электроэнергии и тепла в РФ в 75% в 2030 году, сообщила председатель правления ассоциации, заместитель генерального директора, руководитель блока корпоративных и имущественных отношений "Интер РАО" Тамара Меребашвили в ходе заседании ассоциации.

"Мы представляем, что через десять лет рынок будет высоконкурентным в части сбыта - у потребителей будет возможность выбора поставщика, произойдет либерилизация. Произойдет фокус на развитие новых цифровых услуг в электроэнергетике, которых раньше не было. Появится большое число различных новых инновационных бизнес-моделей, основанных на современных IT-технологиях. Мы, конечно, хотели бы видеть постепенное снижение уровня тарифного регулирования, то есть регулирования со стороны государства, больше саморегулирования с помощью рыночных инструментов", - сказала Меребашвили, отметив, что "необходимо сфокусироваться на развитии интеллектуальных систем учета и за десять лет достичь высокого уровня установки "умных" приборов учета электроэнергии и тепла в 75%".

В рамках цифровой трансформации ассоциация ставит четыре задачи: развитие инфраструктуры, достижение технологического лидерства, безопасность и надежность, а также создание безопасных и благоприятных условий для сотрудников компаний отрасли.

"Потребитель должен иметь 100% возможность получить любую услугу от электроэнергетических компаний в электронном виде и получить новые сервисы", - подчеркнула Меребашвили.

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика" создана 31 июля 2019 года в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России "Цифровая энергетика".

Ассоциация объединяет усилия отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации в целях формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли. Учредителями и членами ассоциации являются "Россети", "Концерн Росэнергоатом", "Интер РАО" и "Системный оператор Единой энергетической системы".