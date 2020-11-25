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Обновлено 

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $49 за баррель впервые с 6 марта

WTI торгуется на уровне $46,19 за баррель

ТАСС, 25 ноября. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,51% и достигла $49,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:33 мск.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.

WTI торгуется на уровне $46,19 за баррель, что на 2,85% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

К 21:41 мск нефть Brent замедлила рост до 2,15% и находилась на отметке в $48,89 за баррель. В то же время нефть WTI достигла уровня $46,05 за баррель.

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