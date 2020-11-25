Газа потеряла с 2007 по 2018 год $16,7 млрд из-за действий Израиля

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Потери региональной экономики сектора Газа из-за военных операций и блокады со стороны Израиля составили в 2007-2018 годах $16,7 млрд. Такие данные приведены в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Продолжительное закрытие и военные операции поставили региональную экономику Газы на грань коллапса", - говорится в исследовании. Совокупные экономические потери в период с 2007 по 2018 год "оцениваются в $16,7 млрд". Это в шесть раз больше ВВП Газы и составляет 107% от палестинского ВВП, констатируют эксперты.

Как напоминает ЮНКТАД, "с июня 2007 года, после установления контроля ХАМАС над Газой, 2 млн палестинцев оказались в состоянии длительной блокады на территории в 365 кв. км". С 2008 года сектор Газа к тому же "пережил три военные операции". В итоге безработица там - одна из самых высоких в мире, и более половины населения живет ниже уровня бедности. Большинство жителей не имеют доступа к безопасной воде, бесперебойному электроснабжению и надлежащей системе канализации. С 2007 по 2018 год экономика Газы выросла менее чем на 5%, ВВП на душу населения снизился на 27%, а безработица увеличилась на 49%.

Одним из условий экономического восстановления эксперты ЮНКТАД называют "полное снятие ограничений доступа и перемещения с Западным берегом и остальным миром". Авторы доклада рекомендуют провести "разблокирование экономического потенциала Газы путем инвестирования и строительства морских портов и аэропортов", а также осуществления проектов в сфере водо- и электроснабжения. Кроме того, правительству Палестины должна быть предоставлена возможность разработки запасов нефти и природного газа в прибрежных районах. Это дало бы необходимые ресурсы для восстановления экономики, считают эксперты.