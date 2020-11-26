Самозанятые предприниматели на Чукотке оказали населению более 3 тыс. услуг за 5 месяцев

ТАСС, 26 ноября. Предприниматели, которые работают в округе как самозанятые и платят налоги на льготных условиях, оказали населению Чукотки более трех тысяч услуг. В настоящий момент на полуострове зарегистрированы 85 таких предпринимателей, а их общий доход за пять месяцев с момента присоединения округа к эксперименту по введению специального налогового режима превысил 5 млн рублей, сообщила ТАСС сотрудник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Дина Иванова в четверг.

"Уже 85 человек зарегистрировались как самозанятые с 1 июля, и сегодня они работают на особых условиях. За пять месяцев такие предприниматели заработали почти 5 млн рублей, а число оказанных ими услуг превысило три тысячи. Получить статус самозанятого можно через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой, а также и через уполномоченные банки. Удобно, что приложение автоматически подсчитывает сумму налога на основании данных о доходах, которые самозанятые вносят в него, и до 12 числа каждого месяца выставляет счет на оплату налогов", - рассказала Иванова.

Она добавила, что в первой тройке видов деятельности самозанятых Чукотки - сдача квартир в аренду, услуги в сфере красоты и транспортные услуги.

Статус самозанятого позволяет легально получать доходы от любимого хобби или подработки, открыто рекламировать свои услуги, а также не требует какой-либо отчетности и ведения бухгалтерии.

Как пояснил ТАСС индивидуальный предприниматель, работающая в Чукотском АО и уже зарегистрировавшаяся в качестве самозанятой, Елена Антал, новый налоговый режим удобен для тех, кто совмещает предпринимательскую деятельность с другой занятостью. "Я - мастер маникюра, но отучилась для себя и работаю, когда есть силы и желание. Поэтому мне очень удобно, что налог можно платить только тогда, когда я принимаю клиентов, а не круглый год. Удобно и то, что снижены ставки выплат и они фиксированы", - рассказала она.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. Новый налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.