Ульяновские предприятия произведут 440 школьных автобусов для регионов России

УЛЬЯНОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Более 400 школьных автобусов для регионов России будут выпущены в Ульяновске на базе автомобилей УАЗ и Ford. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Ульяновский автомобильный завод включен в перечень единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в этом году закупок школьных автобусов российского производства. Ранее соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Безусловно, в реализацию контракта, помимо основной нагрузки на Ульяновский автомобильный завод, будут вовлечены и иные наши предприятия в цепочке производственной кооперации. Это производители автокомпонентов и надстроек, такие как компания "Автодом". Всего, согласно документу, планируется произвести 78 автомобилей на базе УАЗ и 362 машины на базе Ford. В распоряжение Ульяновской области поступят 19 автобусов производства ульяновского автозавода с полным приводом стандартного исполнения вместимостью 13-20 человек и 13 транспортных средств марки Ford", - сказал собеседник агентства.

Морозов добавил, что все школьные автобусы на базе УАЗ и Ford будут производиться в ООО "Автодом". "Для предприятия это огромный заказ в 440 автомобилей. Напомню, в этом году все регионы России получили автомобили скорой медицинской помощи, произведенные в Ульяновской области в "Автодоме". И вновь на этом предприятии лежит большая ответственность", - уточнил он.

По словам Морозова, еще два школьных автобуса поступят в регион от производителя ПАЗ. "Таким образом, мы получим 34 единицы нового транспорта для перевозки детей. Это новый серьезный заказ, особенно важный в период пандемии. Со своей стороны мы исполняем обязанности по обеспечению заказами наших производителей, а значит и наших заводчан - стабильной работой, заработной платой", - пояснил губернатор.

Он также отметил, что сейчас потребность в школьных автобусах в регионе составляет 67 единиц. "Планируем постепенно обновлять парк. В первую очередь будут заменены автобусы 2009 года выпуска, а также для обеспечения вновь открываемых школьных маршрутов. Конечно, обсудим предварительно планы по распределению на заседании общественного совета по вопросам образования Ульяновской области", - сказал Морозов.

Программа Минпромторга

Ранее ООО "Автодом" совместно с компанией "Форд Соллерс Елабуга" и Ульяновским автомобильным заводом исполнил программу Минпромторга России. "Медицинским оборудованием были укомплектованы 653 автомобиля скорой медицинской помощи класса "С" на базе шасси "Форд Транзит" и 132 - на базе шасси "УАЗ Профи", - уточнил губернатор.