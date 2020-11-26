Выручка "Мегафона" по МСФО в третьем квартале снизилась на 3,9%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась по итогам июля - сентября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,9% и составила 86,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сервисная выручка "Мегафона" снизилась на 1%, до 78,1 млрд рублей. Продажи оборудования и аксессуаров уменьшились на 23,9% и составили 8,4 млрд рублей. Показатель OIBDA оператора за отчетный период вырос на 2,3%, до 39,9 млрд рублей. Показатель Capex сократился на 5,5%, до 11 млрд рублей.

Чистая прибыль "Мегафона" в третьем квартале увеличилась в четыре раза и достигла 13,1 млрд рублей. В компании объясняют такой рост повышением операционной эффективности, сокращением затрат на финансирование в связи со снижением долговой нагрузки и активным управлением кредитным портфелем, а также прибылью от хеджирования валютных обязательств.

Чистый долг оператора сократился за третий квартал на 16,3 млрд рублей, до 311,2 млрд рублей.

В "Мегафоне" отмечают, что хотя показатель сервисной выручки выше, чем кварталом ранее, благодаря росту выручки от передачи данных и цифровых услуг негативное влияние на выручку по-прежнему оказывает сокращение доходов от международного роуминга в условиях закрытия границ.

Итоги за девять месяцев

По итогам января - сентября 2020 года консолидированная выручка "Мегафона" снизилась на 4,4% и составила 244,6 млрд рублей. В частности, сервисная выручка за этот период сократилась на 2,4%, до 224,8 млрд рублей, продажа оборудования и аксессуаров - на 21,9%, до 19,8 млрд рублей.

Показатель OIBDA за девять месяцев 2020 года уменьшился на 1,4%, до 111,5 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 2,7 раза и достигла 22,2 млрд рублей. Capex "Мегафона" за этот период снизился на 1,1%, до 35,6 млрд рублей.