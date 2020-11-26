В Госдуме заявили, что "право на офлайн" сохранено в законопроекте об удаленке

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Редакция законопроекта об особенностях дистанционной работы с учетом поправок ко второму чтению сохранила право удаленных сотрудников на неприкосновенность времени отдыха ("право на офлайн"), изменение формулировок было вызвано юридическими причинами. Об этом в четверг сообщил ТАСС один из авторов документа, первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

В среду нижняя палата приняла поправку, дополняющую перечень оснований для увольнения дистанционных сотрудников невыходом на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Кроме того, из редакции первого чтения исчезло положение о том, что "работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха". Ряд СМИ интерпретировал указанные изменения как исключение нормы о "праве на офлайн" для дистанционных работников.

"Право на офлайн сохранено ко второму чтению (это была принципиальная позиция авторов законопроекта), и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок, - сказал Исаев. - Юристы нам указали, [что] закрепленная в первом чтении для удаленных работников "неприкосновенность времени отдыха" - это общая норма трудового кодекса (статья 106, "Понятие времени отдыха")".

Нормы для тех, кто не в офисе

В связи с этим, продолжил парламентарий, авторы документа совместно с профсоюзами, работодателями, юристами по трудовому праву выработали специальные нормы для дистанционных работников. "Во-первых, поскольку при удаленной работе важно, как осуществляется взаимодействие сторон трудовых отношений, появилась новая статья 312.3. "Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и работодателя". В статье появилось требование об установлении порядка взаимодействия работодателя и работника в связи с выполнением работы дистанционно, передачей результатов работы и отчетов по запросам работодателя. Это порядок будет устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашение к трудовому договору", - уточнил он.

Во-вторых, в тексте законопроекта содержится положение о том, что "время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время". "Это означает, что нарушение "права на офлайн" расценивается как сверхурочная работа, то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа. Все нормы по сверхурочной работе есть в ТК. По закону, в первые два часа [она] оплачивается в полуторном размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Такое "право на офлайн" позволит на деле защитить дистанционных работников", - заключил Исаев.

Ранее депутат пояснял ТАСС, что невыход на связь с работодателем заменит такое основание для увольнения, как прогул, поскольку его невозможно применять к удаленным работникам. В четверг Госдума рассматривает законопроект о регулировании дистанционной работы в третьем - заключительном - чтении. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года.